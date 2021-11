Łotwa: "nie ma certyfikatu, nie ma pracy"

Do 15.11 każdy pracownik pracujący z klientem lub gdy jest to uznane przez pracodawcę za konieczne ma mieć certyfikat zaszczepienia lub ozdrowienia. Jeśli nie będzie miał, może być przeniesiony do innej pracy albo zawieszony bez pensji. Reguła "no Covid certificate, no job" została uchwalona dziś.