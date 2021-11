“Baba jak inkubator. A dziecko też się męczy, nie ma czym oddychać” -...

Poniżej publikujemy treść wiadomości, które zmarła wysyłała w noc przed śmiercią do swojej matki. To wstrząsający obraz cierpienia, strachu i bezradności, w obliczu pogarszającego się gwałtownie stanu zdrowia i bierności lekarzy. “Nie mogą nic zrobić, bo by było, że specjalnie”