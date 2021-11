Koreańczycy rzucają USA wyzwanie w grze o atom w Polsce.

Koreański koncern KHNP spotkał się z dziennikarzami w Warszawie, by rzucić wyzwanie Amerykanom z Westinghouse w grze o atom. Koreańczycy przekonują do swojej technologii między innymi obietnicą ceny niższej o 30 procent. Polska ma wybrać w 2022 roku by zbudować pierwszy reaktor jądrowy w...