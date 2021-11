Lekarz przez trzy lata diagnozował nowotwór jako zespół jelita drażliwego

Gdy 39-letnia mama dwójki dzieci poszła do lekarza z mnóstwem objawów, została odesłana z tabletkami do domu. Gdy objawy nie ustępowały, lekarz stwierdził że nie da się ustalić przyczyny i przepisał następne tabletki. Teraz ma nieuleczalnego raka z przerzutami i zostało jej od roku do pięciu lat.