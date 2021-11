Uczennica pokazała, czego uczą na religii w liceum. "To jest chore"

"Feminizm osłabia zdolność mężczyzn do trwałego związku i pokochania kobiety" - tego między innymi uczniowie liceum mogli dowiedzieć się na lekcji religii. Jedna z uczennic podzieliła się przekazywanymi treściami na TikToku. - To jest chore, co się odpier**** w polskiej szkole -...