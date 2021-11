Intel wyłącza obsługę DirectX 12 w iGPU procesorów Core czwartej generacji

Intel rzekomo wykrył lukę zabezpieczeń, która może pozwolić na eskalację uprawnień. Ma to związek z obsługą DirectX 12 przez iGPU. Zamiast naprawić lukę, Intel wyłącza DX12 w zintegrowanych grafikach. Co ciekawe, DX12 jest wymagany do uruchomienia... Windows 11.