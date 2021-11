Prof. Dębski: Nie będzie w Polsce żadnego leczenia prenatalnego

"Nie będzie leczenia prenatalnego, bo będzie mi za to groziła kara pozbawienia wolności do lat 3 - odniósł się do projektu ustawy antyaborcyjnej na konferencji prasowej profesor Romuald Dębski" słowa z 2016 roku przy pierwszych poprawkach PiS, a nadal aktualne. Moment od 0:45 idealnie to oddaje.