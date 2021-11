Światełko do nieba w Warszawie dla zmarłej Izabeli z Pszczyny

Na zakończenie warszawskiego protestu po śmierci 30-latki z Pszczyny uczestnicy zorganizowali na pl. Zamkowym symboliczne "światełko do nieba". Protestujący milczeli przez minutę. W tle usłyszeć można było utwór "The Sound of Silence".