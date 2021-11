Prawicowy dziennikarz: Cisza głośniejsza od krzyku. Protestujące to nie kretynki

To nie Tusk ani opozycja, drodzy rządzący, wyprowadza dzisiaj ludzi na ulice. To lęk przed tym, co wydarzy się z nimi - kobietami, matkami, żonami, siostrami, przyjaciółkami - gdy staną przed być może największym dramatem swojego życia. (...) Ta cisza wybrzmiała wystarczająco głośno...