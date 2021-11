8 Polaków usuniętych z samolotu w Holandii. Nie chcieli założyć masek

Mężczyźni nie zastosowali się do poleceń załogi w samolocie. Kapitan złożył w tej sprawie raport. Mężczyźni zostali zatrzymani i przesłuchani . Polacy przez to spóźnili się na lot przesiadkowy. Będą też musieli zapłacić grzywnę. Do prokuratury należy nałożenie dalszych sankcji.