Pełnomocnik zmarłej P. Izy: Nie można mówić o związku z wyrokiem TK

Jestem daleka od sformułowania, że śmierć tej pacjentki to prosta konsekwencja wyroku TK. Sformułowanie „konsekwencja” oznacza zależność przyczynowo-skutkową, czyli gdyby nie wyrok, to pacjentka by nie zmarła. O takim związku nie możemy tutaj mówić – powiedziała mec. Budzowska pełnomocnik zmarłej