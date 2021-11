WOT mobilizuje żołnierzy. 6-godzinna gotowość 100% żołnierzy wschodnich woj.

Komunikat z dziś, godz. 10.30: "Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia SG. Od g. 10.30 100% żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania. Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!"