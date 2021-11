Tusk: "Powinniśmy się zastanowić nad uruchomieniem artykułu 4. NATO"

Do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy odniósł się Tusk. Jak stwierdził, "to być może już czas zastanowić się, czy nie powinniśmy uruchomić artykułu 4 NATO". Dotyczy on kwestii rozpoczęcia dyskusji pomiędzy członkami NATO w sytuacjach zagrożenia integralności terytorialnej któregokolwiek z nich.