Polska dostała pierwsze wezwanie do zapłaty kary za Turów. Do zapłaty 25 mln €

Komisja Europejska wysłała do polskich władz pierwsze wezwanie do zapłaty kary za niewstrzymanie prac kopalni Turów – ustaliła w Komisji Europejskiej brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymanska-Borginon. Kwota do zapłaty to już 25 milionów euro.