Komuniści warszawscy wobec wojny polsko-bolszewickiej. Deja vu?

W 1919 r. na Radzie Partyjnej KPRP apelowano do działaczy komunistycznych, by dążyli do radykalizacji oraz do inspirowania strajków w zakładach pracy. W Warszawie w maju 1919 r. wybuchł strajk tramwajarzy, a w czerwcu w fabrykach wojskowych. Komuniści brali w nich aktywny udział podsycając nastroje