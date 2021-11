Uciekł z Białorusi. Mówi: jak będzie wojna, Białorusini będą się bić za Polskę!

Łukaszence nie zależy na życiu migrantów, jakby oni zginęli nic by go to nie obchodziło. Ja powiem jeszcze jedną rzecz – gdyby nie daj Boże doszło do wojny, to wielu z nas, Białorusinów stanęło by do walki. Nie po stronie Łukaszenki, ale Polski i Unii Europejskiej – mówi uchodźca z Białorusi.