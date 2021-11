Łatuszka: Migranci będą wykorzystani do tego, by sprowokować konflikt zbrojny

„Po pierwsze Łukaszenka, cała propaganda, wszystkie stacje mówią, że na granicy strzelają polscy żołnierze. Łukaszenka chce to sprzedać, chociaż kilka razy już zostało pokazane, że to kłamstwo. To jest specjalna operacja opracowana wiele lat temu, ale wdrażana od maja 2021 roku. 3 lipca...