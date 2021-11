Nowy prezes IPN zaczął "prawdziwą czystkę". "Instytut brunatnieje"

Karol Nawrocki został szefem IPN latem. To kolejny szczebel w błyskotliwej karierze naukowca uznawanego za 'człowieka' Terleckiego. To, co dzieje się w IPN rozmówcy nazywają 'prawdziwą czystką'. Pierwsze zmiany już są. Pozbywanie się niewygodnych historyków. - Koniec z wolnością badań