Łukaszenka: do obozu migrantów próbuje się przemycać broń z Dobnabsu

Łukaszenka mówi, że do obozu próbuje się przemycać broń dla prowokowania konfliktu. Dodaje, że Białoruś stara się temu zapobiegać, ale sugeruje, że "Kurdowie to wojownicy". Twierdzi, że jeśli Polacy dalej "będą ich bić", to każdy karabin, pistolet, prowokacja, może skończyć się konfliktem zbrojnym.