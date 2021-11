Czarnoskóry uczestnik Marszu Niepodległości: Polska to najlepszy kraj w Europie

Bardzo mi się podoba w Polsce. Dla mnie Polska to najlepszy kraj w Europie. A ten event, to spotkanie, Marsz Niepodległości, jest dla mnie najlepszy. Jest bardzo fajny, wszystko jest ok. Mężczyzna podkreśla na nagraniu, że dobrze się czuje w naszym kraju i wiele osób jest względem niego serdecznych.