GTA The Trilogy zostało usunięte z PC przez tajne dokumenty.

Rockstar od wczoraj nie pozwala graczom z PC grać w GTA The Trilogy The Definitive Edition, ponieważ deweloperzy nie zabezpieczyli plików. Firma najwidoczniej próbuje naprawić sytuacje, ale osoby, które dorwały się do produkcji potwierdzają.