Powtórka z lat 30.? Jak skrajna prawica przejmuje obóz władzy

Tymczasem do coraz bardziej bezideowej partii matki wnikają kolejni nacjonaliści,a jej dawny program naprawy i oczyszczenia państwa coraz bardziej wypełniają ksenofobia, klerykalizm,niechęć do lewicy i mniejszości. Myślicie,że mowa o 2021r.? Gdzieżby. To się w Rzeczpospolitej wydarzyło już wcześniej