Gigantyczny haracz na ZUS od nowego roku

"Inflacja galopuje, Polacy tracą a rząd się cieszy, bo wyciąga z naszych kieszeni coraz więcej pieniędzy. Wygląda na to, że to nie koniec wzrostu cen. Od nowego roku złodziejska składka na ZUS, którą płacą przedsiębiorcy, wyniesie aż 1700 zł miesięcznie. A to także przełoży się na ceny wszystkiego"