Czeska partia ODS wzywa do wysłania do Polski czeskich policjantów.

W sobotę posłowie ODS zaapelowali do rządzących o wysłanie do Polski czeskich policjantów, by pomogli opanować kryzys na granicy z Białorusią. ODS powiedział, że czeski rząd powinien wspierać wszelkie środki podejmowane przez władze UE przeciwko białoruskiemu reżimowi.