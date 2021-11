Powrót do rozsądku. Artykuł o szczepieniach i walce z wirusem.

Ktoś tu chyba straci robotę. Phillip von Becker na łamach Berlin Zeitung wyłożył kawę na ławę. Zarzuca kłamstwa co do skuteczności szczepień oraz porównuje zgony w grupie poniżej 60 roku życia do wypadków drogowych oraz samobójstw. Wspomina także kontrolę cyfrową obywateli.