Białoruś: "uchodźcy" z Mali i Senegalu o tym, że chcą dostać się do Francji

Biedne "kobiety i dzieci" w rozmowie wspominają, że dostali się tutaj za 2 tyś USD oraz, że ich kierunkiem migracji jest Francja. Swoją drogą to zabawne, że aby dostać się z zachodniej Afryki do Francji robią to trasą Moskwa-Białoruś-Polska. Chlip, Chlip... trzymaj się Mbubu ( ͡° ͜ʖ ͡°)