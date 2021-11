Nawet bez kryzysu zdrowe państwo nie ma takiej inflacji. Wina polskich władz

Polacy masowo ruszą po podwyżki? Mają też coraz większe oczekiwania socjalne. To wszystko napędza inflację. – To naturalne, że ludzie chcą mieć wyższe dochody. Od tego jest rząd i NBP, by nie dopuścić do kryzysu – ocenia prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC oraz były...