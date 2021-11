Rada miejska w Łęcznej zmienia uchwałę, by kościół dostał więcej pieniędzy

O dotację kościół ubiegać się mógł raz na 3 lata, jej kwota wynosiła do 50% kosztów remontu, a wniosek musiał złożyć przed uchwaleniem miejskiego budżetu na kolejny rok. Po zmianach wygląda to tak, że wnioskować można co rok i to o 80% dofinansowania, a pieniądze można otrzymać z bieżącego budżetu