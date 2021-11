Po reportażu "Superwizjera" związkowiec z Turowa opublikował numer dziennikarza

Po emisji reportażu "Superwizjera" dotyczącego kopalni Turów działacz tamtejszej związkowej Solidarności Marek Dołkowski opublikował numer telefonu dziennikarza Michała Fuji, autora materiału. Nazwał go "kłamliwym reporterem na usłudze komuchów" i zachęcał, by "pisać mu, co myślicie".