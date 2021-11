Łukaszenka straszy przerwą dostaw gazu bo traci kontrolę nad kryzysem granicznym

– Nie wszystko, co robi Łukaszenka uzgodnione jest z Moskwą. To nie jest jego styl. Podobnie mogło być również w kontekście zapowiedzi o zamknięciu przesyłu gazu. To nie byłoby na rękę Rosji – mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłysiński.