Kruszyniany - wieś Tatarów na Podlasiu

Kruszyniany to wieś wielokulturowa. Przez lata żyli tu obok siebie Polacy, Białorusini i Żydzi razem pracując i świętując. Kruszyniany to także wieś Tatarów. To tutaj można zwiedzić najstarszy w Polsce drewniany meczet, poznać historię Tatarów czy skosztować tradycyjnej kuchni.