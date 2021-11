Powstał serwis z torrentami NFT. "Za co tak naprawdę płacicie..."

Zadebiutowała strona NFT Bay, na której udostępniono wszystkie pliki NFT "zarejestrowane" w blockchainach Ethereum i Solan. Wystarczy pobrać jedną wielką paczkę, by mieć dostęp do czegoś, za co ludzie płacą tysiące dolarów i przekonać się, że płacą za coś, co w praktyce nie ma wartości.