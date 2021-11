A jednak! Szykuje się podatek katastralny od kolejnych mieszkań i na...

Wygląda na to, że rząd postanowił jednak iść na wojnę ze spekulantami na rynku mieszkań. I to bardzo śmieszne, że Ministerstwo Finansów od miesięcy zarzeka się, że nad katastrem nie pracuje, nawet go nie rozważa, tymczasem zapomnieliśmy o to samo zapytać Ministerstwo Rozwoju. No i jest...