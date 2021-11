Czy lekarz zawsze chce Ci pomóc?

Same “piątki” na “znanym lekarzu”, specjalistka leczenia niepłodności, dodatkowo endokrynolog. Byłam przekonana, że to lekarz dla takich trudnych przypadków jak ja. Szkoda, że nie sprawdziłam, że 27 na 81 opinii zawiera w sumie jedno i to samo stwierdzenie co jednak wydaje mi się być podejrzane.