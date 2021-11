Austria – Wind of change, czyli spacyfikowany podmuch?

Ważą się nasze losy. Tak jak w Australii mamy do czynienia z eksperymentem pt. co nam jeszcze można zrobić bez protestów. Jak się uda tam, w Wiedniu, to już przebierające nogami media pociągną temat, zaś polska opozycja, która odgrzała temat kowidowych będzie żądała australijskich obostrzeń