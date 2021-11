Ale akcja! Chłopak nie żyje, a policja pyta się mojego kumpla kto to był.

Kolega jakiś czas temu wezwał policję do szwendającego mu się koło domu zakrwawionego typa. Dwa dni później gość nie żyje, a policja wbija do kumpla zapytać kto to był. WTF?! Polsat wyjaśnia sprawę, bo policja nie potrafiła? Okazało się, ze gość miał atak padaczki i zanik pamięci, a Ci go olewali.