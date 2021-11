Reporter TVN o domniemanym sprawcy z USA: Nie będę mówił, kto to jest

Podejrzany to raper Darrel E. Brooks, czarny mężczyzna, mający blisko 40 lat. Korespondent TVN Marcin Wrona - mimo znanych w USA od kilkunastu godzin faktów - w swojej korespondencji stwierdził, że on "nie powie kto to jest"