4-godzinny lot prywatnym odrzutowcem emituje tyle gazów cieplarnianych co

przeciętny człowiek przez cały rok. Mimo to, bogacze wzywający do zielonej transformacji nie zamierzają rezygnować ze swojego luksusowego życia. Sam szczyt COP26 wyemitował tyle CO2 co 4200 Brytyjczyków przez rok - za sprawą samolotów a także limuzyn stojących na parkingu z włączonymi silnikami.