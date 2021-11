Molnupirawir w rekomendacjach i prasie fachowej, media głównego ścieku nadal nic

Kilka dni temu wklejałem znaleziko, że PTEiLChZ (EMA w sumie też) wydało rekomendacje do leczenia COVID-19, przeszło bez echa. Obecnie opisują to portale medyczne itp., nadal nikt nie mówi w telewizji o przewidywanej dacie końca pandemii. O co chodzi? Niewygodna informacja?