blackfrajer w Media Markt - jak sprzedać coś drożej

Jak działa Black Friday w Media Markt: Słuchawki Airpods Pro jeszcze wczoraj kosztowały 919zł Dzisiaj cena podskoczyła do 1158zł Parę godzin później już jest 949 z dopiskiem "taniej o 219 zł" https://mediamarkt.pl/rtv-i-te... Co ciekawe, w ich sklepie Allegro cena to cały czas 919zł XD