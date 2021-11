W 2009r. Merkel, jej rząd dostali inny preparat, niż reszta obywateli

Pamiętajmy co było w 2009r. Gdy doszło do skandalu wokół felernego preparatu na świńską okazało się, że Merkel, jej rząd i urzędnicy plus Bundeswehra dostali inny, bezpieczniejszy preparat, niż reszta obywateli.. Ktoś jeszcze pamięta? Myślicie, że teraz jest inaczej? Naiwni...