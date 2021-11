Konfederacja po spotkaniu ws. wprowadzenia segregacji sanitarnej. Nie przeszło!

Konfederacja blokuje wprowadzenie segregacji. Z ust polityków koalicji kowidowej (PiS, KO, Lewica, PSL) padały skandaliczne pomysły łamania prawa byle udało im się to przepchnąć, mimo to będą próbować dalej. JKM wnosi do ABW o zbadanie powiązań z big pharmą przedstawiciel tzw. loży medycznej.