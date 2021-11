Premier gra z Polakami w głupiego Jasia. "To błędne koło"

Premier zaprezentował tarczę anty. Problem w tym, że rząd chce walczyć z inflacją, dosypując Polakom pieniędzy, które ją jeszcze bardziej pobudzą. - Polski Ład plus osłony z nowej tarczy tworzą impuls fiskalny rzędu ok. 25 mld zł, czyli 1 proc. PKB.Są to działania przeciwskuteczne dla wzrostu cen