Lewica domaga się natychmiastowej dymisji Mejzy. Jest apel do premiera

Lewica zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o natychmiastową dymisję wiceministra sportu Łukasza Mejzy - poinformował w piątek poseł Maciej Kopiec. To test dla państwa, nie możemy pozwolić sobie, by osoby na których ciążą tak poważne oskarżenia pełniły ważne funkcje...