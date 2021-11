Polski rząd nie wnioskował o zerową stawkę VAT na żywność, jak twierdzi premier

Premier: "Chcieliśmy obniżyć VAT na żywność do zera, ale nie zgodziła się na to Komisja Europejska". Urzędnik KE: „Nie otrzymaliśmy żadnego wniosku o zerową stawkę na żywność z Polski. Komisja nie miałaby zresztą uprawnień, by taki wniosek uwzględnić”.