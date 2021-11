Rynek zalewa fala klitek. Szef samorządu architektów wzywa projektantów do buntu

Kiedy oglądam pomysłowe plany na mieszkania o powierzchni 12-15 m kw., mam wrażenie, że to jakiś ciężki eksperyment społeczny, wystawiający na próbę psychiczną odporność człowieka. Apeluję do architektów, by nie projektowali klitek - wzywa przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.