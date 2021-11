Sikorski: UE przymierza się do regulacji Internetu

Argumentem do regulacji algorytmów internetowych ma być pojawiający się radykalizm, "niszczenie demokracji" w Internecie. Sikorski mówi o zagranicznych eksperymentach, gdzie w lokalnych grupach, forach jeśli coś się napisało to wyświetlało się to dopiero po 24h. Myli też algorytm z logarytmem (1:06)