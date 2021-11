Wielkopolska - rejs Notecią po Międzynarodowej Drodze Wodnej E70

Kto by pomyślał, że Wielkopolska ma tyyyyle wody. Oczywiście ten kto ją częściej odwiedza ten o tym wie. Z rejsu Notecią przez ten region wyszedł obszerny poradnik, w którym znajdziecie informacje o śluzowaniu, kontakty do śluz, kilka porad jak to wszystko ogarnąć a także co zobaczyć na tej trasie.