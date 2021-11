"Wyjątkowo nieetyczne i wstrętne". Warzecha o rozniecaniu paniki przez media

Warzecha po raz kolejny zwrócił uwagę na rozniecanie histerii w społeczeństwie. – Chciałbym zaapelować do słuchaczy o spokój i rozsądek, bo to, co obserwuję od doby w mediach, to skandal i hucpa. To ewidentne, ordynarne granie na emocjach w związku z nowym wariantem koronawirusa – tłumaczył.