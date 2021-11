Czy w czasie pandemii można wymienić opony? Decyzja resortu zdrowia

[Kwiecien 2020] - Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących potrzeb - podały branżowe organizacje motoryzacyjne. Dodały, że inni mogą poczekać. A jak to będzie w tym roku?